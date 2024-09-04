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Yurt ücretlerine zam

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KKTC’de bulunan yurt ücretleri 750 TL'den bin 125 TL'ye kadar yükseldi

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Yurt ücretlerine zam
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Türkiye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt ücretlerine zam yapıldı. Yaşanan artış sonrası, en düşük ücret 345 TL'den 517,50 TL'ye yükselirken. En yüksek ücret ise 570 TL'den 855 TL'ye çıkmış oldu. Böylece KKTC’de bulunan yurt ücreti 750 TL'den bin 125 TL'ye kadar yükselmiş oldu.

Bunun yanı sıra 15 Eylül 2024 tarihine dek depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydının yurtlardan silineceği biliniyor.

İŞTE O FİYATLAR…

İşte 2024-2025 eğitim yılı için yeni yurt ücretleri:

Tip Yurt: 345 TL › 517,50 TL

Tip Yurt: 405 TL › 607,50 TL

Tip Yurt: 480 TL › 720 TL


Tip Yurt: 510 TL › 765 TL

Tip Yurt: 570 TL › 855 TL

KKTC Yurtları: 750 TL › 1.125 TL

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