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“Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler için projelerimiz var”

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Londra’daki Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılan Başbakan Üstel, yurt dışında yaşam süren Kıbrıslı Türkler için projeleri olduğunu açıkladı

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“Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler için projelerimiz var”
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Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından Kuzey Londra’da düzenlenen “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ne katıldı.
Festivalde konuşma yapan Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman “vatandaş” odaklı düşündüklerini belirterek, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.
“Sizlerin de rahatlığı için KKTC’de neler yapabileceğimiz konusunda durmadan çalışıyoruz” diyen Üstel, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarla uzun bir aradan sonra tekrardan buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi ve “Sizlerin varlığı bizlere güç vermektedir” ifadelerini kullandı.
Başbakan Üstel,  gurbette yaşamanın ne kadar zor olduğunu iyi bildiklerini belirterek, “Bizler KKTC’de nasıl daha güzel günlere gidebiliriz diye çalışmalarını yapıyoruz” dedi ve yurt dışında yaşam süren Kıbrıslı Türkler için de  projeleri olduğundan bahsetti.
 
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