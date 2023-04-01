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Yurt dışı temsilciliklerine yeni atamalar

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Yurt dışı temsilciliklerine yeni atamalar
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Dışişleri Bakanlığı’na bağlı yurt dışı temsilciliklerine atamalar yapıldı. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak atamalar, önceki günkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, Washington Temsilciliği'ne Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Damla Güçlü atanırken, beş yıllık görev süresi dolan Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı Lefkoşa Dışişleri Dairesi’nde görevlendirildi.
Cenevre Temsilcisi olarak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü atandı, Cenevre'deki görev süresi dolan Gizem Alpman’ın ise Lefkoşa Dışişleri Dairesi’nde görevlendirilmesine karar verildi.
Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde 1. Derece 1. Sekreter olarak görev yapan Huriye Hançerli, Manama Temsilciliği’nde Misyon Şefi olarak görevlendirildi. Manama Temsilcisi Umut Koldağ ise 1 Ağustos’tan itibaren Abu Dhabi Temsilciliğine atandı. Abu Dhabi Temsilcisi Buket Kop ise aynı tarihten itibaren Lefkoşa Dışişleri Dairesi’nde görevlendirildi.
Gaziantep Başkonsolusu Fatma Demirel, İstanbul Başkonsolosu olurken, İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Lefkoşa Dışişleri Dairesi’nde görevlendirildi.
Mersin Başkonsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz, Ankara Büyükelçiliği Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atandı.
Öte yandan, Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, Berlin Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak ve Doha Temsilcisi Mustafa Güven’in görev süreleri 31 Temmuz 2024 tarihine kadar;  Stockholm Temsilciliği Misyon Şefi Müdür Muavini Murat Soysal’ın görev süresi ise 31 Mayıs 2024’e kadar uzatıldı.


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