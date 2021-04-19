Yürekleri burkan paylaşım

Gazimagusa Devlet Hastanesi'de Stajyer Diyetisyen olarak görev yapan Yasemin Öztinen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi görmekte olan bir çocuk ile babası arasındaki diyaloğu paylaşarak adeta yürekleri sızlattı.

Öztinen, bu yaşananların geride kalması için toplum olarak biraz daha sabredip, kurallara uyması gerektiğini ve sabretmesini istedi.

Yasemin Öztinen’in paylaşımı şöyle:

İçim darmadağın , üzgün , hüzün dolu ve buna benzer tüm hisler ..

Haftaya böyle başlamak bugün şahit olduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum .

Yer : GAZİMAGUSA DEVLET HASTANESİ

Minik bir kızımız annesi elinden tutmuş hastane koridorunda yürüyor güvenlik kapıyı açıyor ve kapının arkasında minik kızı bekleyen babası duruyor . Minik kızımız korkmuş , üzgün , hasta , ağrı içinde zorla yürürken kapının arkasında bekleyen babasını görünce ağlamaya başlıyor . Pandemi şartlarından dolayı babası miniğin yanına gelemiyor söylediği tek şey ‘AGLAMA BABACIĞIM , KORKMA HERŞEY GEÇECEK , DÜZELECEK ‘ diyor uzaktan . Kızına dokunamadan , koklayamadan , sarılamadan ..

Çok üzgünüm nasıl dayanılabilir böyle bir duruma lütfen lütfen herkes kendini yerine koysun .

İçeride olan sizin çocuğunuz olabilirdi daha çaresizi dışarıda olup elinden gelen tek şey kalbi parçalanarak , gözleri dolu ve güçlü durup kızına miniğine destek vermeye çalışan baba olabilirdiniz .

Herkes sabır diyor , evden çıkmamak , kendini izole etmekten bahsediyor devlet büyükleri tarafından uyarılar yapılıyor , herkes onları suçluyor iyi yönetememekten bahsediyor ama kimse iğneyi kendine batırmıyor !

Misafirlikler , mangal partileri , yemeler , içmeler , keyifler devam ediyor !

Geçen sene mart ayından buyana görüşmediğim kahve içmediğim ne kadar arkadaşım var biliyormusunuz .

GÖRÜŞMEYECEĞİM !

SABREDECEĞİM !

Elbet normalleşeceğiz hayatımız hep böyle geçemez , geçmeyecekte ama herşey düzelene kadar sabredeceğim !

Herkesten tüm hastalarımız için şifa dilekleri istiyorum ..

