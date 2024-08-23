Yüreklere ateş düştü

Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri araç devrildi. Kazada Malatyalı Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker yaralandı

Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda dün meydana gelen askeri araç kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatani görevini yapan Malatyalı Piyade Er Uğurcan Işık adlı asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Kaza dün sabah saat 09.00 sıralarında Güzelyurt-Akçay Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri jeep, Güzelyurt istikametine doğru giderken, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 58 yaşındaki Havva Dağman Yırık, yönetimindeki KF 224 plakalı salon aracı sağından geçerken aracın sol yan kısmı ile sağ dikiz aynasına çarptı. Sonrasında askeri jeep sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve takla atıp sol yan tarafı üzerine devrildi.

Kazada, askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişi yaralanarak, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ancak askeri araçta bulunan ve yaralanan 12 kişiden Piyade Er Uğurcan Işık hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Piyade Er Uğurcan Işık'ın aslen Malatyalı olduğu ve 49'uncu Alay'a bağlı Güzelyurt'taki askeri birlikte vatani görevini yaptığı öğrenildi.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akçay-Güzelyurt yolunda askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu bir askerin şehit olmasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Akçay-Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sorucu, araç içerisinde bulunan 11 askerin yaralandığı ve bir askerin şehit olduğunu üzüntü ile öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk halkına başsağlığı dilerim."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de kazada yaralanan askerleri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Töre yaralılara acil şifalar diledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de trafik kazasında yaralanan askerleri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.