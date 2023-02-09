Yürekler parçalandı

Diş tedavisi amaçlı bulunduğu Hatay’da, Kırıkhan Öğretmenevi’nin depremde yıkılması sonrası enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Sivil Savunma personeli Amaç Arnavutoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Diş tedavisi amacıyla Hatay Kırıkhan’da bulunan ve depremde öğretmenevi enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.

Amaç Arnavutoğlu diş tedavisi için iki günlüğüne yalnız başına Kıbrıs’tan Hatay’a gitmiş ve orada depreme yakalanmıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Arnavutoğlu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Arnavutoğlu’nun cenazesi önceki akşam Kıbrıs’a getirildi. Arnavutoğlu için dün önce Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında ardından Göçmenköy İdmanyurdu Spor Kulübü’nde tören yapıldı.

Arnavutoğlu, İsmail Safa Camii’nde saat 14.00’da kılınan cenaze namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

Sivil Savunma’daki törene Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından omuzlarda taşınarak, tören alanına getirilen Arnavutoğlu’nun tabutunun üzerine sivil savunma üniforması ve karanfil bırakılarak, dua okundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşması ile tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, törende yaptığı konuşmada, Amaç Arnavutoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Karaca, Arnavutoğlu’nun 1 Temmuz 2003 yılında aralarına katılan, en zor görevleri yerine getirmiş bir mesai arkadaşları olduğunu kaydetti.

“Güler yüzlü, çalışkan, çevresi ve arkadaşları tarafından sevilen ve sayılan bir kişiydi” diyen Karaca, tecrübeli bir eğitimci ve arama-kurtarma personeli olan Arnavutoğlu’nun onlarca kez deprem çalışmalarına katılmış, bir deprem anında ne yapılması gerekeni çok iyi bilen biri olduğunu söyledi.

Depremin dünyanın baş edemediği en büyük felaketlerin başında geldiğini, yapılan binlerce tatbikat, verilen eğitimlere rağmen bu felaketler karşısında insanoğlunun çaresiz kalabildiğini ifade eden Karaca, son yaşanan bu depremin Arnavutoğlu’nu ve binlerce kişiyi sevdiklerinden kopardığını dile getirdi.

Karaca, “Maalesef burada bu acıyı paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Amaç’ın yaslı ailesine başsağlığı dileklerimizi sunar, hepimize sabırlar dilerim. Başımız sağolsun” dedi.

KARATAŞ: “ACIMIZ İNANILIR GİBİ DEĞİL”

Amaç Arnavutoğlu için ikinci tören, yönetici olarak görev yaptığı Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, sevenleri, Göçmenköy camiası, futbolcular, siyasiler, spor camiası ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş, “Amaç Arnavutoğlu’nu anlatamayız, sadece yaşanırdı, öyle bir kişiydi. Buradaki birçok insan çoğu bunu yaşadığını düşünürüm” dedi.

“Acımız inanılır gibi değil” diyen Karataş şunları belirtti: “İlk defa insanın canının nasıl söküldüğünü, canının nasıl acıdığını ilk defa bu derecede hissettiğimi düşünürüm. Herkesin de aynı acıyı çektiğine inanırım. Bir tek bıraktığı anılarla yaşayacağız ama hayatta olduğumuz sürece onu unutmayıp yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm camia olarak çok büyük acı çekiyoruz.”

BIÇAKLI: “ALLAH KİMSEYE BU TÜR ACILAR YAŞATMASIN”

Göçmenköy İdman Yurdu Fahri Başkanı Arslan Bıçaklı konuşmasına “Allah kimseye bu tür acılar yaşatmasın. Amaç kardeşimize Tanrıdan rahmet dilerim” diyerek başladı.

“Amaç kardeşimizi öyle 5-10 dakikada anlatamazsın” diyen Bıçaklı, “Kulübümüzde yıllarca futbol oynamış, halen yönetici olarak görev yapan biri, sadece yönetici değil her şeyimizdi. Biz Amaç’ı yalnız bugün değil, sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veririz. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

ANNESİ: BÖYLE HAYAT OLUR MU YAHU?

Törende konuşmalar esnasında Amaç Arnavutoğlu’nun annesi “Deli olurdun gelesin bu Göçmenköy’e, aha geldin. 44 yaşında babası gitti, şimdi bu gitti. Böyle hayat olur mu yahu, böyle acı olur?” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Arnavutoğlu’nun tabutu alkışlarla kulüpten götürüldü.

Depremde hayatını kaybeden, sevenleri ve ailesini yasa boğan Arnavutoğlu, Lefkoşa Kabristanlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı. Arnavutoğlu’nun cenazesi Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

