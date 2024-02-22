banner913
banner932
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
9 0
Sterlin 40’a dayanıyor
Sterlin 40’a dayanıyor
33 0
 
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
26 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
57 0
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
33 0
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
46 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
23 0
banner1012

Yürekler ağıza geldi

banner974
Yürekler ağıza geldi
banner971
Bu sabah 7.30 sularında Lefkoşa Mağusa istikametinde seyreden Mersedes marka van araç direksiyon hakimiyetini kaybedip mercedes marka taksi araca çarparak durabildi.
Polis soruşdurması devam ediyor.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.