Yürek dağlayan trajedi

Ayça Alav’ın eşi Eren Alav’ın ilk eşini kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği ve bir süre sonra Ayça Alav ile ikinci evliliğini yaptığı, cinayetten kısa bir süre önce de ilk eşinden olan kızının doğumu için Türkiye’ye gittiği öğrenildi

Lefkoşa’da cinayete kurban giden, bir kız çocuğu sahibi 45 yaşındaki Ayça Alav’ın ardından ailesi büyük acı yaşıyor.

Ayça Alav’ın aslen Kıbrıslı Türk olan eşi Eren Alav’ın yaşadığı trajedi ise yürek yakan cinsten.

Eren Alav’ın ilk eşini kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği ve bir süre sonra Ayça Alav ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi.

Eren Alav’ın cinayetten kısa bir süre önce ilk eşinden olan kızının doğumu için Türkiye’ye gittiği ve cinayetin de Eren Alav’ın yokluğunda meydana geldiği belirtildi.

