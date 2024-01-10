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Yüreğimdeki Azerbaycan sergisi açıldı

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Emekli öğretmen, fotoğraf sanatçısı Tevfik Ulual’ın "Yüreğimdeki Azerbaycan" adlı fotoğraf sergisi açıldı

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Yüreğimdeki Azerbaycan sergisi açıldı
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Meclis Başkanı Zorlu Töre, emekli öğretmen, fotoğraf sanatçısı Tevfik Ulual’ın "Yüreğimdeki Azerbaycan" adlı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan açılışta konuşan Töre, kültür ile sanatın bir milletin ana damarlarından biri olduğunu ve mutlaka sergilenmesi gerektiğini söyledi.
Emekli öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Tevfik Ulual’ın çalışmasının önemine değinen Töre, Azerbaycan’ın kültür ve sanat dokusuyla tanınan bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Dünya edebiyatına katkısı olan önemli sanatçılar yetiştirmişlerdir” dedi. Başkan Töre, Bakü’nün tarihi bir şehir olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın diğer kentleri Fuzuli, Ağdam ve Hocalı’yı da selamladı. Hocalı’da yaşanan Ermeni soykırımını lanetleyen Töre, Gazze’de yapılan saldırılardan dolayı da İsrail’i ve destekleyenleri kınadı.
 
 
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