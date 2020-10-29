banner480
banner69
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
12 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
11 0
 
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
57 0
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
89 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
81 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
24 0
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
78 0
banner529

Yurdakul İkidereli unutulmadı

banner476

Yurdakul İkidereli unutulmadı
2006 yılında elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yurdakul İkidereli, 14’üncü ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
İkidereli’nn anma törenine ailesi ve sevenleri katıldı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.