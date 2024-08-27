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Yunanistan yollarında ‘işgal’ propagandası

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Yunanistan’ın turistik sahil şehirlerinden Kavala’da yollara yerleştirilen levhalarda Kıbrıs’ın kuzeyi kana bulanmış biçimde resmedildi, “Türk işgalciler Kıbrıs’tan defolsun” gibi ifadelere yer verildi

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Yunanistan yollarında ‘işgal’ propagandası
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Yunanistan’ın turistik sahil şehirlerinden Kavala’da yollara Kıbrıs’ta sözde Türk işgalini kınayan levhalar yerleştirildi.
Yunanca, İngilizce ve Almanca ifadelerin yer aldığı levhalarda “Unutmuyorum; Kıbrıs’ı hatırla, Türk işgalciler Kıbrıs’tan defolsun” gibi ifadelere yer veriliyor. Barış Harekatının yıldönümünde yerleştirilen ve “Kavala Kynrion Derneği” tarafından hazırlanan levhalarda Kıbrıs’ın kuzeyi kana bulanmış biçimde resmediliyor.

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