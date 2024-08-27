Yunanistan yollarında ‘işgal’ propagandası

Yunanistan’ın turistik sahil şehirlerinden Kavala’da yollara yerleştirilen levhalarda Kıbrıs’ın kuzeyi kana bulanmış biçimde resmedildi, “Türk işgalciler Kıbrıs’tan defolsun” gibi ifadelere yer verildi

Yunanistan’ın turistik sahil şehirlerinden Kavala’da yollara Kıbrıs’ta sözde Türk işgalini kınayan levhalar yerleştirildi.

Yunanca, İngilizce ve Almanca ifadelerin yer aldığı levhalarda “Unutmuyorum; Kıbrıs’ı hatırla, Türk işgalciler Kıbrıs’tan defolsun” gibi ifadelere yer veriliyor. Barış Harekatının yıldönümünde yerleştirilen ve “Kavala Kynrion Derneği” tarafından hazırlanan levhalarda Kıbrıs’ın kuzeyi kana bulanmış biçimde resmediliyor.