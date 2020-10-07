Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayınladığı duyurular ve aldığı kararlar ile seçim sürecini idare ettiğini belirterek, “Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar kesindir ve bunlara uyulması zaruridir. Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurularına veya kararlarına uyulmaması suçtur” açıklamasında bulundu.

YSK, kurumların yetkilerinin yasalarla belirlendiğini ifade ederek, “Herhangi bir kurum kendisinde olmayan bir yetkiyi kullanamaz. Kendisine yasa ile verilmeyen bir yetkiyi kullanmadığı cihetle de o kurulun ‘etkisiz ve yetkisiz konuma düştüğünü’ söylemek en basit deyimle Yüksek Seçim Kurulu’nun yetki ve görevlerini bilmemektir” dedi.

YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkilerinin “5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 20’nci maddesinde” yer aldığına işaret edildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, KKTC’de, seçimin ve halkoylamasının düzenle yürütülmesini sağlamak için bütün tedbirleri almakla mükellef olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca bu yasa kurallarına ters bir şekilde yapılan herhangi bir işlemin önüne geçmek için önlem almanın da yetkileri dahilinde olduğu ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

“Yüksek Seçim Kurulu, yayınladığı duyurular ve aldığı kararlar ile seçim sürecini idare etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar kesindir ve bunlara uyulması zaruridir. Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurularına veya kararlarına uyulmaması, 5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasında suçtur (Madde 170). Yüksek Seçim Kurulu’nun karar ve duyurularına uyulmaması suç oluşturduğu için kararlarına veya duyurularına uymayanların polise şikayet edilmesi gerekir. Polise şikayet neticesinde polis soruşturma açar ve suç unsuru olduğuna kanaat getirilmesi halinde şikayet edilen aleyhine Başsavcılık tarafından yasal süre içerisinde dava ikame edilmesi gerekir. Mahkemede yargılanması muhtemel bir kişi ile ilgili şikayet edecek olan Yüksek Seçim Kurulu değildir. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yargıç olmakla birlikte Yüksek Seçim Kurulu yargılama makamı değildir. Ceza yargılaması sadece kaza mahkemelerinde ve Yargıtay’da yapılmaktadır.

Kurumların yetkileri yasalar ile belirlenir. Herhangi bir kurum kendisinde olmayan bir yetkiyi kullanamaz. Kendisine yasa ile verilmeyen bir yetkiyi kullanmadığı cihetle de o kurulun etkisiz ve yetkisiz konuma düştüğünü söylemek en basit deyimle Yüksek Seçim Kurulu’nun yetki ve görevlerini bilmemektir. Kamuoyuna duyurulur.”