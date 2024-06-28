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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile asli ve yedek üyeleri yeniden belirlendi

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile asli ve yedek üyeleri yeniden belirlendi
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Yüksek Mahkeme Başkanılığı'na 16 Mayıs'tan itibaren Bertan Özerdağ'ın seçilmesiyle 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile asli ve yedek üyeleri de yeniden belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 17 Mayıs tarihinden itibaren Yüksek Mahkeme tarafından şöyle belirlendi:
“Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ – Başkan; Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu - Asli Üye; Yüksek Mahkeme Yargıcı Tanju Öncül - Asli Üye; Yüksek Mahkeme Yargıcı Beril Çağdal - Asli Üye; Yüksek Mahkeme Yargıcı Peri Hakkı - Asli Üye; Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Usar - Yedek Üye; Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe Yedek Üye.”
 
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