“Yüksek onurla mezun olacaktı”

UKÜ öğretim görevlisi Doç. Dr. Dilek Latif, önceki gece aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Gabriel Shimata Kasongo'nun Haziran ayında yüksek onur derecesiyle mezun olmaya hazırlandığını söyledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Dilek Latif, Lefkoşa'da önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gabriel Shimata Kasongo'nun Haziran ayında yüksek onur derecesiyle mezun olmaya hazırlandığını söyledi...

Sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yapan Doç. Dr. Latif, "Bu adada giderek kötüleşen yönetim sorunları ve sistemsizlik bir masum bir cana daha sebep oldu, yani olanlar sadece Kıbrıslılara olmuyor, bilinsin istedim!" dedi.

Dilek Latif'in paylaşımı şöyle:

"Dün akşam (önceki akşam) bisikletiyle kendi yolunda giderken sarhoş ve ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu bölümümüzün en başarılı, en çalışkan, en saygılı, gözlerinin içi gülen öğrencimiz Gabrıel Shımata Kasongo'yu kaybettik. Her gün artan suç oranı ve kazalar için yabancı öğrencileri suçlayan, onlar yüzünden biz "yerli Kıbrıslı'ların" artık can ve mal güvenliği kalmadığına veryansın eden, kazayla ilgili yine kayıtsız öğrencilerden biri diye yorum yapıp haksız önyargıları körükleyenlerin bilgisine. Öğrencimiz yüksek onur derecesiyle Haziranda mezun olacaktı, bu adada giderek kötüleşen yönetim sorunları ve sistemsizlik bir masum bir cana daha sebep oldu, yani olanlar sadece Kıbrıslılara olmuyor, bilinsin istedim!

