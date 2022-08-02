Yüksek nem hissedilen sıcaklığı artırıyor

Meteoroloji Dairesi, yüksek nem oranlarına bağlı olarak hava sıcaklığının 43-46 santigrat derece dolaylarında hissedileceğini açıklayarak, vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, “yüksek sıcaklık değerlerine dikkat” başlığıyla yayımladığı yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda; bölgemizi etkileyen sıcak ve nemli hava kütlesine bağlı olarak, iç kesimlerde 38-41 ºC ve sahillerde 33-36 ºC dolaylarında seyreden en yüksek sıcaklık değerlerinin yüksek nem oranlarına bağlı olarak 43-46 ºC dolaylarında hissedileceğinden ve sabah saatleri iç kesimlerde sis beklendiğinden dolayı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadelerinde bulundu.
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