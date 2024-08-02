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Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi yemin etti

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Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi yemin etti
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Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda yemin ederek yeni görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yemin töreninde, yargıya verdiği öneme ilişkin açıklama yaptı.
-Tatar
Tatar açıklamasında, her bir yargıcın, bundan sonraki görevinde, kendi vicdanı ve hür iradesiyle görecekleri farklı duruşmalarda doğru kararlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.
Bağımsız Türk devleti olan KKTC’de yargının tamamen bağımsız olduğuna işaret eden Tatar, davalarda kimsenin etkisi, tesiri altında karar üretilmediğini, bunun kendisi için ayrıca önemli olduğunu ifade etti.
-Özerdağ
Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da, Girne Kaza Mahkemesi Başkanı olan ve  Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Bedevi’nin Cumhurbaşkanı’nın huzurunda yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.
Özerdağ, yargının tarafsız ve bağımsız olarak ülkeye hizmet vermesi bakımından gerekli çalışmaları yapmakta olduklarını, daha iyi bir yargı oluşturmak açısından mahkemenin de gerekli çalışmaları yürüterek, halka hizmet vereceğini söyledi.
Konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Fatma Şenol Bedevi’nin özgeçmişi okundu.
Ardından Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin eden Fatma Şenol Bedevi yeni görevine başladı.
Fatma Şenol Bedevi’ye Yüksek Mahkeme yargıçlık cübbesi Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ tarafından giydirildi.
 
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