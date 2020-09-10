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 Yüksek Mahkeme Başkanının odacısı da koronavirüse yakalandı

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 Yüksek Mahkeme Başkanının odacısı da koronavirüse yakalandı

 Yüksek Mahkeme Başkanının odacısının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreteri test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte, tedbir amaçlı 1 hafta izolasyon uygulayacaklar.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklama şöyle:

“Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç ve Personelinin bir kısmına Covid-19 PCR testi yapılmış ve Yüksek Mahkeme Başkanının Odacısının sonucu pozitif çıkmıştır. Diğer test sonuçları ise negatiftir. Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreterinin test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte tedbir amaçlı, 1 hafta izolasyon uygulayacaklardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığından daha fazla sayıda test yapılması istenmiştir.

Mahkemeler salgının ortaya çıktığı günden başlayarak  bulaş riskine karşı tüm tedbirleri almış ve titizlikle uygulamıştır. Alınan tedbirler yeniden gözden geçirilecek  ve hem çalışanların hem de avukatlar ile vatandaşların sağlığını korumak için ilave tedbirler alınması konusu değerlendirilecektir.

Bu bağlamda; alınan önlemlerin işe yaraması için herkesin aynı duyarlılığı göstermesi, kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığının korunması için alınan önlemlere önemle uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görülmektedir.”

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