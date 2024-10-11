YUDER’de yeni başkan Hamit Sakallı

Yunan Dili Derneği’nde (YUDER), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Toplantı Salonunda yapılan 4’üncü olağan genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.YUDER olağan genel kurul sonrasında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, başkanlığa Hamit Sakallı’nın getirilmesine oybirliğiyle kararlaştırdı.Hamit Sakallı, Arif Malek’ten başkanlığı devraldı.YUDER yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:Hamit Sakallı BaşkanŞerife Damdelen Koordinatör (Asbaşkan)Sedef Seyitali Örgütlenme SekreteriArif Malek Mali İşler SorumlusuAjda Karamanoğlu Sosyal İşler,Etkinlik ve Proje Sorumlusu Simge İlgenBasın ve Yayın Sorumlusu Emel GezenTanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gizem Kayıkçı Yedek ÜyeDENETLEME KURULU Fatma Tahsin Keleş Başkan, Çise Erdoğa Ekinci Üye, Çise Özverel Üye, Halide Gültekin Yedek ÜyeDİSİPLİN KURULU Çağdaş Polili Başkan, Tünay Mertekci Sekreter, Ahmet Karagözlü Üye, Bahar Yandaş Üye