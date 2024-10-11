YUDER’de yeni başkan Hamit Sakallı

Yunan Dili Derneği’nde (YUDER), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Toplantı Salonunda yapılan 4’üncü olağan genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.
YUDER olağan genel kurul sonrasında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, başkanlığa Hamit Sakallı’nın getirilmesine oybirliğiyle kararlaştırdı.
Hamit Sakallı, Arif Malek’ten başkanlığı devraldı.
YUDER yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Hamit Sakallı Başkan
Şerife Damdelen Koordinatör (Asbaşkan)
Sedef Seyitali Örgütlenme Sekreteri
Arif Malek Mali İşler Sorumlusu
Ajda Karamanoğlu Sosyal İşler,
Etkinlik ve Proje Sorumlusu Simge İlgen
Basın ve Yayın Sorumlusu Emel Gezen
Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gizem Kayıkçı Yedek Üye
DENETLEME KURULU Fatma Tahsin Keleş Başkan, Çise Erdoğa Ekinci Üye, Çise Özverel Üye, Halide Gültekin Yedek Üye
DİSİPLİN KURULU Çağdaş Polili Başkan, Tünay Mertekci Sekreter, Ahmet Karagözlü Üye, Bahar Yandaş Üye
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