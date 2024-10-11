banner913
banner932
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
23 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
82 0
 
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
26 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
24 0
Erhürman:
Erhürman: "Yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçimdir"
21 0
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
22 0
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
27 0
banner1032

YUDER’de yeni başkan Hamit Sakallı

banner1020

banner1045
YUDER’de yeni başkan Hamit Sakallı
banner971
Yunan Dili Derneği’nde (YUDER), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Toplantı Salonunda yapılan 4’üncü olağan genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.
YUDER olağan genel kurul sonrasında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, başkanlığa Hamit Sakallı’nın getirilmesine oybirliğiyle kararlaştırdı.

Hamit Sakallı, Arif Malek’ten başkanlığı devraldı.
YUDER yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Hamit Sakallı Başkan
Şerife Damdelen Koordinatör (Asbaşkan)
Sedef Seyitali Örgütlenme Sekreteri
Arif Malek Mali İşler Sorumlusu
Ajda Karamanoğlu Sosyal İşler,
Etkinlik ve Proje Sorumlusu Simge İlgen
Basın ve Yayın Sorumlusu Emel Gezen
Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gizem Kayıkçı Yedek Üye
DENETLEME KURULU Fatma Tahsin Keleş Başkan, Çise Erdoğa Ekinci Üye, Çise Özverel Üye, Halide Gültekin Yedek Üye
DİSİPLİN KURULU Çağdaş Polili Başkan, Tünay Mertekci Sekreter, Ahmet Karagözlü Üye, Bahar Yandaş Üye
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.