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YSK yeniden oluşturuldu

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YSK yeniden oluşturuldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeniden oluşturuldu.
Resmi Gazete’deki duyuruya göre, Yüksek Mahkeme ilgili yasa uyarınca kurul üyelerini seçti. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik başkanlığındaki kurulda asli üye olarak Yüksek Mahkeme Yargıçları Gülden Çiftçioğlu, Tanju Öncül, Bertan Özerdağ, Beril Çağdal görev yapacak. Peri Hakkı ve Talat Usar ise yedek üyeler oldu.
YSK’daki görev dağılımı 15 Temmuz’dan itibaren geçerli oldu.
-LTB Meclis Üyesi İpçiler istifa etti
Öte yandan YSK, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe İpçiler’in istifa ettiğini duyurdu.
Toplumcu Demokrasi Partisi’nde bu göreve seçilen İpçiler’in istifası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
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