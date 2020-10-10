banner480
banner69
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
18 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
40 0
 
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
21 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
35 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
67 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
16 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
84 0
banner529

YSK Saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yasak

banner476

YSK Saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yasak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasıyla ilgili olarak yaptığı duyuruda, saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğunu, yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağını duyurdu.

YSK tarafından  yapılan yazılı açıklamada, propaganda ve propaganda nitelikli yayın sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığı kaydedildi.

YSK’nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“10 Ekim 2020 saat 18.00 itibarı ile siyasi partilerin ve bağımsız adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gereklidir.

Yasanın 187. maddesi ‘Oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle  propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler’ demektedir”.
 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.