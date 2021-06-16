YSK, Meclis’ten üç aydır yanıt bekliyor

Yüksek Seçim Kurulu, Meclis’e ‘ivedi’ kayıtlı bir yazı yazarak seçim tarihinin 21 Nisan’dan önce belirlenmesini bildirmelerine karşın Meclis Başkanlığı’nın halen bu yazıya cevap vermediğini açıkladı

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Meclis’te boşalan koltuk sayısının doldurulması adına yapılması gereken ara seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun 2 Nisan tarihinde 20 Haziran tarihini önerdiği ancak Meclis Başkanlığı’nın bu konuda 3 aydır yanıt vermediği ortaya çıktı.

YSK, basında yer alan bir haberde Cumhuriyet Meclisi görüşmelerinde, 2021 yılı Haziran ayında yapılması gereken ara seçimlerle ilgili Yüksek Mahkeme’nin bilgi vermesi gerektiği yönündeki ifade nedeniyle kamuoyunun doğru bilgi alması amacıyla bir basın açıklaması yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu, Meclis tarafından seçim tarihi saptanmadığını, bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapmasının yasal mevzuat ışığında mümkün olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili iddialar üzerine yazılı açıklama yapan YSK, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak bu tarihinin saptanması halinde, seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydetti.

Açıklamada, Meclis Başkanlığı’nın bu yazıya hala cevap vermediğine işaret edilerek, “Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

YSK, 10 Haziran tarihli “Özgür Gazete”de yer alan bir haberdeki iddialar üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“14 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan bir haberde Cumhuriyet Meclisi görüşmelerinde, 2021 yılı Haziran ayında yapılması gereken ara seçimlerle ilgili Yüksek Mahkeme’nin bilgi vermesi gerektiği yönündeki ifade ve yine Özgür Gazete’de 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde yaşandığı ifade edilen bir takım olaylarla ilgili, ‘Müdahalenin İstihbarat Tablosu’ başlığı altında, çeşitli kişilerin aktarımlarından yola çıkılarak hazırlanan raporda yer alan, ancak kesinlikle gerçeklerle bağdaşmayan Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle ilgili bazı açıklamalar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu basın açıklamasını yapmak gereğini duymuştur.”

YSK, Seçimin Haziran 2021’de yapılmaması konusunda basında yer alan haberlere ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

“Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi, ‘ Ara seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verilir, bugünden önceki altmışıncı gün seçiminin başlangıç günüdür’ demektedir.

Yüksek Seçim Kurulu, 2 Nisan tarihinde KKTC Başbakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ne ‘ İvediİ’ kayıtlı bir yazı yazarak, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak 20 Haziran tarihinin saptanması halinde seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan 2021 olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan 2021 tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirmiştir. Meclis Başkanlığı halen bu yazıya cevap vermemiş ve Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir.”

Öte yandan YSK ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında seçimlerle ilgili teknik ve akademik işbirliği sağlanmasına ilişkin protokol bulunduğu ifade edilen açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, prosedür olarak karmaşık olmadığından Yakın Doğu Üniversitesi’nden hiçbir konuda teknik destek alınmasına gerek olmadığı, seçimin her aşaması ve sonuçların birleştirilmesi, Yüksek Seçim Kurulu Bilgi İşlem Merkezi’nin hazırladığı seçim programı ve kendi ekipleri tarafından, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları gözetiminde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Seçimlerin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığı ilk yıldan başlayarak tüm seçim sonuçlarının, Yüksek Mahkeme binasında görev yapan Yüksek Seçim Kurulu huzurunda birleştirildiği ifade edilen açıklamada, hiçbir seçimde bunun aksine bir uygulama yapılmadığı kaydedildi.

