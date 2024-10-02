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"Yönetsel boşlukla karşı karşıyayız"

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CTP lideri Erhürman hem iç meselelerde, hem de Kıbrıs sorununda yönetsel boşluk olduğunu belirtti

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"Yönetsel boşlukla karşı karşıyayız"
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Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hem iç meselelerde, hem de Kıbrıs sorunu gibi dış meselelerde yönetsel boşluk olduğunu söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa değinen Erhürman, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre müzakereler federasyon zemininde yapılabilir" dedi.

Ülkede nüfus politikası olmadığını kaydeden Erhürman, nüfusun bilinmediği yerde plan ve proje yapılamayacağını belirterek, “Sayım yok, nüfus politikası yok… Yetmezmiş gibi yazda bir yasa gücünde kararname ile af getirildi.” dedi.

“Eğitimde bir facia yaşanıyor" diyen Erhürman, özel okullarla kamu okulları arasında zaten var olan fırsat eşitsizliğinin bu dönemde daha da büyüdüğünü söyledi. Belediyelerin eğitime yapması gereken katkılara işaret eden Erhürman, CTP’li belediyelerin eğitime yaptığı katkıları aktardı.

Ekonomi ile ilgili olarak yetkililerin “çalışmalar başlattıkları” yönünde açıklamalar yaptığını belirterek eleştiren Erhürman, ülkede uzun süredir hayat pahalılığı yaşandığını belirtti.

Elektrik zammına da değinen Erhürman, enerjideki zamların nedeni olarak “ihalesiz akaryakıt alımı ile Kıb-Tek’in zarara uğratılması, bakımsızlık” gibi öğeleri sıraladı ve yönetsel hatalara işaret etti.

Hükümete “istikrar” eleştirisinde de bulunan Erhürman, 2019’un ikinci yarısından 2024’e kadar Eski Eserler Dairesi’nde dört tane müdür değiştiğini kaydetti.

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