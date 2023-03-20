“Yolumuz uzun ama imkansız değil”

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“Yolumuz uzun ama imkansız değil”

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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Rum Meclis Başkanı Dimitru’nun, Bahreyn’deki Parlamentolar Arası Birlik toplantısında açılan KKTC bayrağı ile ilgili yaptığı şikayet konusunda “Uluslararası camiada hak ettiğimiz yeri alacağız” dedi

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“Yolumuz uzun ama imkansız değil”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Yolumuz uzun ama imkansız değil. Her geçen gün devletimizin görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz ve uluslararası camiada hak ettiğimiz yeri alacağız” dedi.
Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Annita Dimitru’nun, Bahreyn’de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik toplantısında açılan KKTC bayrağı ile ilgili olarak yaptığı şikayet ile ilgili basın açıklaması yaptı.
132 ülkenin katıldığı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetinin de yer aldığı Bahreyn’deki Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısında, Cumhurbaşkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde üyesi oldukları Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki iki ayrı toplantıda, KKTC’nin bayrağıyla birlikte temsil edildiğini ifade eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:
“Gerek Meclis heyetimiz PAB toplantısında, gerekse üyesi olduğumuz TDT toplantılarında Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız birer konuşma yaparak, gerek depremin yaralarının beraberce sarılması, gerekse ülkemize uygulanan haksız kısıtlama uygulamalarını gündeme taşımışlardır.
Anavatan Türkiye’mizin de tüm Türk Devletlerinin de iyi günde, kötü günde, kederde ve sevinçte yanlarında olacağımızı bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Artık sadece Anavatan Türkiye değil, tüm Türk Devletleri ile birlikte aynı yolu yürümekten büyük mutluluk  ve onur duymaktayız.
Katıldığımız PAB toplantısında ise, diğer toplantılardan farklı olarak karşımızda 4 Güney Kıbrıs milletvekili vardı. Yaklaşık 2 saat boyunca üç Avrupalı vekili moderatörlüğünde (İtalyan – İsviçre ve Belçika) kurulan müzakere masasında Kıbrıs meselesini tartıştık. Kapsamlı çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için ortak bir zeminin olmadığı çok açık olmasına rağmen, iklim değişikliği ve depremle mücadele konusunda işbirliği yapabileceğimiz konusunda bir fikir birliği oluşmuştu. Toplantı bittikten sonra açılış toplantısında bayrağımız diğer devletlerin bayrakları arasındaydı.
Bu toplantıdan iki gün sonra, GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitru’nun, Bahreyn’de düzenlenen Parlamentolar ArasıBirlik (PAB) toplantısında, salonda KKTC bayrağının açılmasına yönelik Bahreyn Meclis Başkanına bir protesto mektubu yazarak, Türkiye’yi işgalci, bizi ise gayri yasal ilan etmiştir.
Daha iki gün önce bizimle bir masa etrafında birleşip, Kıbrıs meselesine çıkış yolu arayanlar, ne kadar tahammülsüz ve kurulacak olan olası bir müzakere masasında samimi olamayacaklarını bir kez daha göstermişlerdir.”
Hasiopoğlu, Türkiye’yi “işgalci”, KKTC’yi ise “gayri yasal” ilan edenlere PAB Toplantısı’nda Bahreyn’de kurulan müzakere masasında şunları sorduklarını kaydetti:
“1963 yılında bizi ortak kurduğumuz cumhuriyetten atarak, tek taraflı olarak tüm Kıbrıs’ı temsil etmeniz ne kadar yasaldır? Daha önceki bütün çözüm planlarına hayır diyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi iken, şimdi iki eşit taraf olarak görüşmeleri başlatalım dediğimizde, neden yine masadan kaçmaktadırlar? AB’nin bize verdiği bir söz olan doğrudan ticareti neden engellemeye devam ediyorsunuz? En basit bir yaşam hakkı olan; Direkt uçuşlar başlasa, takımlarımız Güney takımları veya başka takımlarla maç yapabilse, yabancı folklor veya müzik ekipleri ülkemize gelip dans etseler, şarkı söyleseler, Güney komşumuzun hayatindan ne eksilecek? Tüm bunlar gerçekleşir ise KKTC bir gün tanınır mı diye korkuyorsunuz? Ve tüm planlara evet diyen Kıbrıs Türk halkını neden yok saymaya ve ambargolar altında tutmaya çalışmaktadırlar?”
Hasipoğlu, Türkiye’yi “işgalci” olarak niteleyen GKRY Meclis Başkanı’na şöyle seslendi:
“Bilmelidir ki,  Anavatandan gelen Türk askeri sayesinde bugün adamızda barış ve huzur vardır. Eğer bir işgal ve yasa dışılıktan bahsedilecekse, asıl yasa dışılık, Kıbrıs Rum liderliğinin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs Türklerini silah zoruyla Devletlerinden kovarak, şu anki mevcut statükodan faydalanmalarıdır. Güney komşumuzun bir çözüme ihtiyaçları da yoktur. Bizim içimizdeki ‘tek alternatif federasyondur’ diyenler de, aslında  bu gerçek niyeti görememişlerdir. Bahreyn’deki toplantıda da bizlere ‘biz hepimiz Kıbrıslıyız, çözüme esas engel Türkiye’dir, gelin BM ve AB gözetiminde bu işi bitirelim diyebilmişlerdir. 2004 Annan planı ve 2017 Crans Montana süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koymuş olduğu samimi çözüm iradesine atıfta bulunduğumuzda, bize bir cevap dahi verememişlerdir.
Bizleri protesto ve şikayet etmelerine hiç şaşırmadım. Biz, hiçbir zaman AB’ye veya Güney Kıbrıs Rum yönetimine yanlış yapmadık. Ama onlar bize yaptılar, yapamaya da devam ediyorlar. AB, bölünmüş ve ihtilaflı bir ülkeyi içine alarak en büyük hatayı yapmıştır. Hakkımızı gasbettiler, verdikleri sözleri tutmadılar.
Kıbrıslı Rumlar, bizlerle bu adanın yönetimini ve ada etrafındaki zenginliği hala daha paylaşmaya hazır değiller. Bu yüzden bizi masa başında onların istediği bir çözüm modeli ile daha fazla oyalamalarına izin vermememiz gerekir. Yolumuz uzun ama imkansız değil. Her geçen gün, devletimizin görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz ve uluslararası camiada hakettiğimiz yeri alacağız.”
 
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