Oğuz Köse, elektrik faturalarına tepki gösterdi: “Yolsuzlukların faturasını halka mı kesiyorsunuz?”



Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Eski Başkanı Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik faturalarına tepki gösterdi.

Köse’nin paylaşımı şöyle:

Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!

Yazıma başlamadan peşinen söyleyeyim Zamların nedeni maaş artışı yapıldı denmesin.

Birincisi zam dediğiniz son altı ayın %57 civarında olan hayat pahalılı farkı yani ocaktan hazirana kadar yapmış olduğunuz zammların bir kısmı yani yaşanan enflasyon yani anlamayanlar söyleyeyim alım gücümüzün düşmesi,

Maaşlara %46 olarak yansıyan farktır yani geçmiş 6 ayın..

Ki hissettiğimiz hayat Pahalılığı

%100 üzerinde

Gelelim bizleri çıldırtan Temmuz ayı elektrik faturalarına,

Elektrik faturalarının yüksek gelme sebep ve sorumlusu Eski maliye Bakanı Sn. Sunat Atun olarak gösterilmişti. Sn Maliye Bakanı Sunat Atun görevden gitti.

Elektrik kurumunun eski yönetimi görevden alındı yenisi atandı,

Elektrik Kurumu maliye bakanlığından alındı Başbakanımız Sn Dt Ünal Üstel Bağlandı, günlerce sorunlar çözüldü resmi yazıldı çizildi. Biz de mutlu mesut izledik…

O zaman sorarım

UBP’nin Sayın Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na, sadece ekonomi üç + buzdolabı çalışan eve nasıl oluyor da 240 TL fatura geliyor…

Kullandığım evi hiç söylemiyorum ki hadi onu kullanıyorum.

Kıb-TEK’e pahalı yakıt alımına sebep olanlara görünen zarar 140 milyon TL ki daha fazla olduğu söyleniyor bu zararın hesabı sorulacak demişti sayın Başbakan’ım, şu ana kadar Yolsuzlukların tek faturasını biz halk ödüyoruz bunum mantıklı bir anlatımı ve veya izahı var mı ,

Biri çıksın anlatsın yahu.

Bu nasıl bir anlayış

Bu nasıl bir düzen

Bu nasıl bir zihniyet

Bu nasıl bir icraat

Elinizi vicdanınıza koyun lütfen..

Yolsuzluk yapanın yanına kar,

Bedelini ise halka fatura olarak eze eze ödetiyorsunuz

Vicdan biraz olsun vicdan..

