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Yollarda oluşan su birikintilerine itfaiye ekipleri müdahale etti

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Yollarda oluşan su birikintilerine itfaiye ekipleri müdahale etti
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İtfaiye ekipleri, yağış nedeniyle Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Aslanköy Kavşağı civarında yol kenarlarında biriken su birikintilerine müdahale ediyor.
Yağışlar nedeniyle genel olarak ana arterlerde ciddi bir sıkıntının olmadığı ve yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada "Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
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