Yollara harcanan milyonlar heba oluyor

“Yol güvenliği” projesi adı altında yer alan ve ağır vasıtaların yollarda denetlenmesini amaçlayan “Ön ihbar değerlendirme sistemi” 14 yıldır hayata geçemedi



Ülkemizde yüksek tonajlı yük taşıyan kamyonlar karayollarının altyapısının bozulmasında ve kazaların meydana gelmesinde en büyük sebebi oluşturuyor. Yolarımıza tartı sisteminin olmaması ise bunun başlıca nedeni.

Yolun dingil ağırlığına göre yapıldığını ve dingile ağırlık fazla gelince yollarda çukurlar oluştuğunu belirten uzmanlar, bu çukurların da darbelerle büyüyerek trafik kazalarına neden olabildiğini vurguladı.

Uzmanlar, “Ağır yük taşıyan kamyonlar yollarda büyük çukurlara neden oluyor. Bu da trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor. Yetkililerin kamyonları 24 saat denetlemesi gerekli” dedi.

Ülkemizde yol tartı sistemi olmadığı için ağır vasıtaların taşıdığı yüklerin ölçülmemesi mevcut ve yeni yapılan yolarımızda çökmelere, kabarmalara neden oluyor.

Geçmiş hükümetler döneminde yapılacağı söylenen ancak yapılmayan tartı sistemi milyonlar harcanarak yeni yapılan yollarımızın da kısa zamanda deforme olmasına ve milyonların adeta boşu boşuna gitmesine sebep oluyor.

Vatandaşlar, ağır vasıtalardan dolayı bozulan yollarda araç sürmenin daha da zorlaştığını ifade ederek, zaman zaman yollardaki bozukluklardan dolayı araçlarını kontrol etmekte zorlandıklarını da söyledi.

Vatandaşlar, “Ülkedeki birçok yol adeta savaştan çıkmış ve bomba düşmüş gibi. Yollarda büyük bozukluklar var. Bu yolların yetkililer tarafından en kısa zamanda görülüp tamir edilmesi gerekiyor. Ancak, en önemli şey bunların yaşanmaması için tartı sistemi şart” dedi.

CTP - ÖRP Hükümeti (2006 - 2007) döneminde İçişleri Bakanlığı’nın gündeminde olan ve hükümet programına da konan “Yol güvenliği” projesi adı altında yer alan ve ağır vasıtaların yollarda denetlenmesini amaçlayan “Ön ihbar değerlendirme sistemi” henüz hayata geçmedi.

Dönemin yetkilileri “Çok yakında sistem ülkemizde devreye giriyor” demesine rağmen aradan 14 yıl geçti. Bir türlü devreye giremeyen sisteme göre limitlerin üzerinde yollara çıkan ağır taşıtlar dört noktaya kurulacak istasyonlar sayesinde kontrol edilecekti.

Projeye göre ağır vasıtalar için dört noktaya ağırlığı hassas tartı istasyonlarının kurulması hedefleniyordu. Güngör yolu, İskele - Karpaz kavşağı, Girne dağ yolu Arapköy mevkii ile Çamlıbel mevkiine takılacak sistem devamlı çalışır halde olacaktı.

2014 yılında ihaleye çıkılacağı ve yılsonuna kadar bitirileceği hedeflenen proje halen hayata geçmedi. Sistem, kamyon yoldan geçerken onun ağırlığını ölçecek ve limitlerin üzerinde yük taşıyorsa istasyona çekilecek veya polis tarafından seyrüseferden men edilecekti.

Trafik uzmanları ülkenin yollarının durumunun ortada olduğunu ve bu sorunları görmek için uzman olmaya gerek kalmadığına işaret ederek, sorunların sürekli gündemde olduğunu, bu nedenle problemlerin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Kamyonların taşıdıkları yükler ve trafik içerisindeki saatleri konusunda daha önce uyarılar yaptıklarını kaydeden trafik uzmanları, “Yıllardır uyarıyoruz. Dikkate almıyorlar. Denetleme ve eğitim yetersiz” dedi.

Yetkililerin ellerinde imkan olmasına rağmen denetleme yapmadığını ifade eden uzmanlar, ülkede bazı şeylerin yenilenmesi ve kökten değişmesi gerektiğini yineledi.

