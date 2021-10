Onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin sakat kaldığı kazalar sonucu devlet de vatandaşlar da ders almıyor. Ülkede son 6,5 yılda 197 kişi, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 18 kişi yollarda hayatını kaybetti!

Artan araç sayısını kaldıramayacak duruma gelen yollarda, trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Adanın resmen kanayan yarası trafik kazalarında, onlarca kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazaların birçoğu polis kayıtlarına ‘Dikkatsiz’ sürüş olarak kaydedilirken, Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ)’nün 2015-2019 yılları kayıtlarına göre trafik suçlarından 448 kişi cezaevine girdi.

2021 yılının ilk 9 ayında 18 kişi yollarda hayatını kaybetti.

Ülkede yaşanan kazalar hem bireysel, hem toplumsal olarak travmalara neden olurken, trafikte güvenlik sorgulanmaya devam ediyor. Son 6,5 yılda 197 kişi ‘dikkatsizlik’ yüzünden trafikte hayatını kaybetti.

TEDBİRSİZLİK, ONLARCA KAYIP, DİNMEYEN GÖZYAŞLARI…

Yıllardır halkın gündemini en çok meşgul eden, bazı sivil toplum örgütlerinin de mücadele alanı olan trafik kazaları, sürdürülen çabalara rağmen her gün can yakıyor.

2015 yılından 8 Ekim 2021 tarihine kadar 197 kişi yollarda can verdi. Artan kazalar, onlarca eve ateş düşürürken alınmayan tedbirler ve gösterilmeyen duyarlılık nedeniyle kazaya meyilli yollarda hataların bedeli ağır oldu.

EN ACI BİLANÇO 2017 VE 2018 YILLARINDA…

Verilere göre son altı buçuk senede 197 kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, en acı bilanço 2017 ve 2018 yıllarında kayıtlara geçti. 2015 yılında 70, 2016’da 91, 2017’de 99, 2018’de 98, 2019’da 90, 2020 yılında 26 ve 2021 yılının ilk 9 ayında 18 kişi hayatını kaybetti.

YOLLAR SAVAŞTAN BETER, ONLARCA CAN KAYBI…

Araç sayısını kaldıramayacak duruma gelen yollarda, durum her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin sakat kaldığı kazalar sonucu devlet de halk da ders almıyor.

Devlet, karanlık yolları aydınlatmak, bariyer koymak, yollarda güvenliği arttıracak tedbirlere gitmezken, sürücüler de direksiyon başında cep telefonu ile konuşmaya devam ediyor.

Bu durumun en büyük göstergesi ise ülkede meydana gelen trafik kazaları ve polisin yaptığı trafik denetimleri sonucunda ortaya çıkan trafik suçları.