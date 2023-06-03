Yollar kan gölü

Ülkede bu yılın ilk 5 ayındaki ölümlü kaza sayısı, neredeyse geçen yılın tümündeki sayıya ulaştı. Bu yıl Mayıs ayı sonuna kadar 20 ölümlü trafik kazasında, 20 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl toplam 21 ölümlü kazada, 24 kişi can vermişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), yılın ilk 5 ayındaki ölümlü kaza sayısı, neredeyse geçen yılın tümündeki sayıya ulaştı. Bu yıl Mayıs ayı sonuna kadar 20 ölümlü trafik kazasında, 20 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl toplam 21 ölümlü kazada, 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Ölümlü kaza nedenlerinde aşırı sürat ve alkol ilk iki sırada yer alırken, bu kazalarda 8 yayanın hayatını kaybetmesi dikkat çekici bir diğer veri.

TRAFİKTE YILIN İLK 5 AYINDAKİ İSTATİSTİKİ VERİLER…

Ülkede 2023 yılının ilk 5 ayında 20 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ölümle neticelenen kazaların 9’u aşırı sürat, 6’sı alkollü araç kullanmak, 3’ü dikkatsiz sürüş, biri sağa ani dönüş, biri de yolun solunu tutmama nedeniyle meydana geldi.

Kazaların, 8’i yayaya çarpma, 6’sı araç çarpışması, 5’i tek başına oluşurken, bir kazada ise bisiklet yer aldı.

20 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 8 yaya, 5 yolcu, 5 araç sürücüsü, bir bisiklet sürücüsü ve bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ölümlü kazaların, 7’si Girne, 5’i Lefkoşa, 4’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, biri ise Güzelyurt’ta meydana geldi.

Kazalardaki sanıkların 12’si KKTC vatandaşı, 5’i çalışma izinli TC vatandaşı, biri turist İngiliz vatandaşı, biri turist Romen vatandaşı, biri ise öğrenci Kamerun vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aydaki toplam 1674 trafik kazasının, 1456’sı hasarlı, 198’i yaralanmalı kaza olurken, kazalarda 263 kişi yaralandı.

