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Yoldan çıkıp takla attı

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Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Dörtyol Çemberi yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

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Yoldan çıkıp takla attı
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Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 15.50 sıralarında meydana geldi.
22 yaşındaki Çağrı Köroğlu, yönetimindeki RL 173 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
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