Yoldan çıkıp takla attı

Dikmen’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yoldan çıkıp dereye düşerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki yolcu yaralandı

Dikmen’de önceki gece meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkıp dereye düşen ve takla atan aracın sürücüsü ve iki yolcusu yaralandı.

01.00 raddelerinde Dikmen’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde, 23 yaşındaki Doğuş Sancak yönetimindeki EA07AYY plakalı araç, Lefkoşa’dan Dikmen istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp, dereye düşerek takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğuş Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Tuğba Susuz ve 26 yaşındaki Süleyman Soyutok Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



