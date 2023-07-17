Yoldan çıkıp devrildi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kamyon sürücüsü, bankete düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yan devrildi. Kazada üçü çocuk beş kişi yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza saat 13.20 sıralarında meydana geldi.

40 yaşındaki Ahmet Karacuva, yönetimindeki LY 983 plakalı kamyon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerinde devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet Karacuva ile araçta yolcu olarak 38 yaşındaki Emine Karacuva, 14 yaşındaki Aslan Karacuva, 13 yaşındaki Sibel Karacuva ve 3 yaşındaki Erdoğan Karacuva hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

