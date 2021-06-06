Yolda ilerleyen tanker alev aldı, yol kapandı

​Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Turunçlu Kavşağı yakınlarında, seyir halinde bulunan tankerde meydana gelen yangın sonucu yol Lefkoşa istikametine gidenler için kapandı.Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Turunçlu Kavşağı yakınlarında, seyir halinde bulunan tankerde yangın meydana geldi.Yangın sonucu Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden araçlar için ulaşım Turunçlu kavşağından itibaren Paşaköy üzerinden sağlanmakta.Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica etti.