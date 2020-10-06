Yolcular değil, rakamlar uçuyor

Hava ulaşımında KKTC-Türkiye arasında uçak bileti fiyatları fahiş rakamlara ulaştı. Öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’a gelişlerinin başlayacak olması nedeniyle THY’nin ve Pegasus’un İstanbul-Ercan uçuşlarında 13 Ekim’e kadar hiç yer kalmadı

13 Ekim’den sonraki hafta İstanbul-Ercan fiyatları tek yön 2,250 TL ile 3,149 TL arasında değişiyor. THY’nin 11 Ekim’de gerçekleştireceği Ankara-Ercan uçuşunun bilet fiyatı ise 4 bin TL’den (tek yön) satışa çıkarıldı5- 13 Ekim tarihleri arasında da Pegasus’ta İstanbul Ercan uçuşlarında boş koltuk kalmadı. İlk boş koltuk fiyatı ise 14 Ekim’de ve fiyatı tek yön 1,710 TL.Sonraki tarihlerde fiyatlar 1500 ve 1700 TL arası değişiyor5 Ekim’den sonraki Ercan İstanbul uçuşları ise 600 TL ile 1600 arası değişiyor.Ercan Ankara arasındaki seferlerin fiyatları 5 Ekim tarihi itibariyle tek yön 966 TL ile 1700 TL arasında alıcı buluyorYolcular değil, rakamlar uçuyorKKTC-Türkiye arasında uçak bileti fiyatları fahiş rakamlara ulaştı. İstanbul-Ercan fiyatları tek yön 2,250 TL ile 3,149 TL arasında değişiyor. Ercan-İstanbul uçuşları ise yine tek yön 1600 TL’ye kadar çıkıyorHava ulaşımında KKTC-Türkiye arasında uçak bileti fiyatları fahiş rakamlara ulaştı.Öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’a gelişlerinin başlayacak olması nedeniyle THY’nin ve Pegasus’un İstanbul-Ercan uçuşlarında 13 Ekim’e kadar hiç yer kalmadı.13 Ekim tarihinden sonraki hafta ise İstanbul-Ercan fiyatları tek yön 2,250 TL ile 3,149 TL arasında değişiyor.13 Ekim’den sonra İstanbul-Ercan tek geliş biletinin fiyatı 2 bin 250 TL’ye fırladı.22 Ekim Haftasında uçak fiyatları 621 TL’ye kadar gerilese de 26 Ekim’den sonraki uçuş bilgileri henüz belirlenmedi.THY’nin Ankara - Ercan uçuşlarının da 11 Ekim tarihine kadar dolu olduğu görüldü. THY’nin 11 Ekim’de gerçekleştireceği Ankara-Ercan uçuşunun bilet fiyatı ise 4 bin TL’den (tek yön) satışa çıkarıldı.THY’nin 21 Ekim tarihine kadar 2 ile 4 bin arasında değişkenlik gösteren Ankara - Ercan bilet fiyatları ise 21 Ekim’den sonra 715 TL’ye kadar düşüyor.THY’nin Ercan İstanbul uçuşlarının biletleri ise 6 Ekim’e kadar olan süreçte tek yön 2.200 TL civarında satılıyor. 7 Ekim sonrasında ise bu rakam 624 TL civarına düşüyor.THY’nin Ercan Ankara uçuşları ise 6 Ekim’e kadar olan süreçte yolcu başına tek yön olarak 2 bin 360 TL’ye satılıyor. 7 Ekim sonrasında ise fiyatlar 775 civarına düşüyor.5- 13 Ekim tarihleri arasında Pegasus’ta İstanbul Ercan uçuşlarında yer yok. İlk boş uçak ise 14 Ekimde ve fiyatı ise tek yön 1,710 TL.Sonraki tarihlerde fiyatlar 1500 ve 1700 arası değişiyor. 25 Ekim tarihinden sonra ise fiyatlar 585 TL’ye kadar düşmeye başlıyor.5- 14 Ekim tarihleri arasında Pegasus’ta yine Ankara Ercan uçuşlarında yer yok. İlk boş uçak 15 Ekim’de ve fiyatı ise tek yön 1,853 TL. 16 Ekim tarihindeki uçuş ise kişi başı 1,363 TL’den başlıyor.25 Ekim tarihinden sonra ise fiyatlar 678 TL’ye kadar düşmeye başlıyor.5 Ekimden sonraki Ercan İstanbul uçuşları ise 600 TL ile 1600 arası değişiyor.Ercan Ankara arasındaki seferler 5 Ekim tarihi itibariyle 966 TL ile 1700 TL arasında değişiyor.