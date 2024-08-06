Yolcu ve uçak sayısında artış

Havalimanı geçen yıl 7 ayda 14 bin 467 uçağa hizmet verirken bu yıl bu sayı yüzde 15.52 artışla 16 bin 713’e ulaştı. Yolcu sayısında ise Ocak ile Temmuz 2024 döneminde 2 milyon 608 bin 7 geliş ve gidiş yaşandı

Havalimanı’nda 2023 ile 2024’ün ilk yedi ayına göre yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar yaşandı.

Havalimanı’nda Ocak- Temmuz 2023 ile Ocak- Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan ilk 7 aylık dönemde yolcu sayısında yüzde 25.88, uçak sayısında ise yüzde 15.52 artış yaşandı.

2023’ün Ocak- Temmuz tarihleri arasında eski Havalimanı’nı 14 bin 467 uçağa hizmet verirken, yeni Havalimanı’nın devreye girmesi ile birlikte Ocak- Temmuz 2024 tarihleri arasında bu sayı yüzde 15.52 artış göstererek 16 bin 713’e ulaştı.

Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise eski havalimanını Ocak - Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 milyon 71 bin 874 yolcuya hizmet verirken, yeni Havalimanı’nın devreye girmesinin ardından Ocak ile Temmuz 2024 döneminde 2 milyon 608 bin 7 yolcu gelişi ve gidişi yaşandı.

GELEN VE GİDEN YOLCU SAYISINDA TEMMUZ AYI BAŞI ÇEKİYOR

Ocak- Temmuz 2023 döneminde yolcu sayısına bakıldığı zaman en fazla artış Temmuz ayında yaşandı. Temmuz 2023’de Havalimanı 367 bin 393 yolcu ağırladı.

2024’ün ilk yedi ayında ise havalimanına gelen ve giden yolcu sayısında temmuz ayı yine başı çekiyor. Temmuz 2024’te Havalimanı’ndan 426 bin 60 kişi yolculuk yaptı.

