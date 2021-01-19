Yolcu uçağı, Pfizer/BioNTech aşısını taşımak için devasa bir dondurucuya dönüştürüldü

"KISA BİR SÜRE İÇİNDE KULLANILMASI BEKLENİYOR"

Tecnam'ın Genel Müdürü Giovanni Pascale Langer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “'İlk aşı onayları duyurulduğunda, uzak bölgelerdeki toplulukların yardım alırken gecikmeler yaşayacağını fark ettik. Yalnızca Avrupa havalimanlarının yüzde 67'si, 5 bin feetten daha kısa pistlere sahip ve bu da onları büyük uçaklar için erişilemez hale getiriyor. Hızlı hareket etmeye karar verdik. P2012 Travelcare’i oluşturdu. Adil ve verimli aşı dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanan uçak, Covidsiz bir dünya için verilen mücadeleye katkımızdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Langer, “P2012’nin her türlü hava koşulunda seyahat edebilme sertifikasına sahip olmasının onun hem uluslararası havaalanları, hem de uzak yerlerindeki küçük havalimanları ı arasında uçabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca platform bir saatten daha kısa sürede yeniden yapılandırılabildiği için aşı taşımayı büyük ölçüde kolaylaştıracak” dedi. Diğer taraftan, uçağın kısa bir süre içinde aşılarla birlikte havalanması bekleniyor.