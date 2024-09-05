Yolcu sayısında artış

Ülkeye gelen yolcu sayısı 2024 yılının ilk yarısında 976 bin 604'e yükseldi

2024 yılının ikinci çeyreğinde, hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 artışla 520 bin 251'e, 2024 yılının ilk yarısında ise yüzde 25.3 artışla 976 bin 604'e ulaştı.

2023 yılının ikinci çeyreğinde kara kapılarından KKTC'ye giren, KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 1 milyon 350 bin 155 iken 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyon 295 bin 302 olarak gerçekleşti.

Güney Kıbrıs uyruklu kişilerin 760 bin 810'u, diğer ülke vatandaşlarının ise 534 bin 492'si kara kapılarından giriş yaptı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde KKTC vatandaşlarının kara kapılarından çıkış sayısı, 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 13.6 artış göstererek 735 bin 724 oldu.