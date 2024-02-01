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Yol yarıldı

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Yol yarıldı
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Kayalar -Sadrazam köy arasındaki yollarda aşırı yağmur ve su baskınlarının ardından yarılmalar oldu. Yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
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