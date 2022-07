Yol güvenliğiyle ilgili yasa yürürlükte

Yürürlüğe giren yol güvenliğiyle ilgili yeni yasaya göre, şüpheli ve gerekli görülen durumlarda polis uyuşturucu testi için sürücüden tükürük örneği alabilecek. Kişinin, örneği vermeyi reddetmesi suç teşkil edecek. İlk analiz sonrasında gerekli olursa laboratuvar analizi için sürücüden biyolojik örnek de istenebilecek.

Yol Güvenliği Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, şüpheli durumlarda sürücülere nefesle alkol testi yapılabileceği gibi tükürük örneğiyle uyuşturucu testi de yapılabilecek.

Yasaya göre, alkol veya uyuşturucu tesiri altında araç kullanan kişiler para veya 2 yıla kadar hapis cezasına kadar mahkum edilebilecek.

-Avcı: “Beklentimiz gerekli teknik hazırlıkların tamamlanması, yasanın bir an önce uygulanması”

Yol Güvenliği Yasası’nı Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendiren Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, “10 yıldır bu yasa tasarısının yürürlüğe girmesini bekliyorduk. Çok geç kalındı… Beklentimiz gerekli teknik hazırlıkların tamamlanması, yasanın bir an önce uygulanması… ” dedi.

Tasarının Cumhuriyet Meclisi’nde 21 ay bekletildiğini söyleyen Avcı, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na hassasiyetleri için teşekkür etti.

Son zamanlarda trafik kazalarına uyuşturucu kullanımının da neden olduğunu söyleyen Avcı, “Bu yasa, uyuşturucuyla mücadelenin de bir bacağı olacak... ” dedi.

Öte yandan yasal düzenlemeye göre, alkol veya uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı tespit edilen sürücüye aylık asgari ücretin 5 katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek. Ayrıca mahkeme, uygun gördüğü süre kadar sanığı sürüş ehliyeti bulundurmaktan veya almaktan men edebilecek.

Hakkında böyle bir soruşturma veya kovuşturma başlatılan kişi, 5 gün içinde mahkeme huzuruna çıkarılacak ve böyle bir kişinin sürüş ehliyetine dava neticeleninceye kadar mahkeme tarafından el konulabilecek.