Yoksulluk Sınırı 72 Bin 570 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı. Komisyonun ikinci toplantısı Salı günü yapılacak. Bakan Gardiyanoğlu, ekonominin Güney’e kaydığıyla ilgili endişelerde hem fikir olduklarını ve piyasada bir pahalılık olduğu yönünde verileri de gördüklerini vurguladı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Komisyonun ikinci toplantısı 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926 TL, net 29 bin 516 TL olarak belirlemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda dün saat 09.50’de başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Ali Başman katıldı.

İşçileri temsilen Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, toplantıya üzerinde "Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, geçen hafta açıklanan hayat pahalılığının ardından bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Önümüzdeki yasal süreç ve takvim bellidir. Toplantıda her iki tarafın da önerilerini alacağız ve hızlı bir şekilde önümüzdeki süreçte yeni asgari ücreti belirleyeceğiz.” diyen Gardiyanoğlu, oy birliği ya da oy çokluğuyla hep birlikte son şartları ortaya koyacaklarını ifade etti.

Brüksel’de Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir yargı süreci olmasından dolayı işveren temsilcilerinin çoğunun yargı sürecini izlemeye gittiğini ve önceki akşam sabaha karşı adaya geldiklerini belirten Gardiyanoğlu, toplantıya katılamayacaklarını geçen gün kendisine bildirdiklerini söyledi.

Asgari ücretin tarihinin, toplanmasının ve sürecinin belli olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “Hükümetin bugüne kadar asgari ücretle ilgili negatif bir yaklaşımı olmuş olsaydı, bir önceki asgari ücretlerin neticeleri çok farklı çıkardı.” dedi.

Gardiyanoğlu, “Asgari ücreti 18 Eylül’e kadar belirlememiz gerekiyor. O günden sonra 10 günlük itiraz süresi olacak. Bu da 28 Eylül eder. Eğer itiraz olursa, 10 günlük sürenin dolmasının ardından bir sonraki gün, itiraz kurulu toplanır. Belirlenen yeni asgari ücreti, 30 Eylül’de Bakanlık olarak Resmi Gazete’de yayınlamakla mükellefiz.” ifadelerine yer verdi.

Kendilerinin aynı geminin içinde farklı taraftaki yolcular olduğunu belirten Gardiyanoğlu, amaçlarının kırmadan ve dökmeden bu süreci yönetmek olduğunu dile getirdi.

Hükümetin çok ciddi çalışmaları olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “Maliye Bakanlığı ile birlikte önümüzdeki aylarda ‘tek tip bordro’ya geçiyoruz. Bir işveren, Maliye Bakanlığı’na hesaplarını sunduğunda, biz de sistemde otomatik olarak sunulan maaşları görmüş olacağız.” diye konuştu.

Asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını kaydeden Gardiyanoğlu, asgari ücretin tarihinde ilk kez 3 defa uygulandığını belirtti.

Ekonominin Güney’e kaydığıyla ilgili endişelerde hem fikir oldukları ifade eden Gardiyanoğlu, piyasada bir pahalılık olduğu yönünde verileri de gördüklerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, “Asgari ücret masasının ‘kavga değil dostluk masası’ olmasını her zaman söylerim. Bizler sosyal hayatta da görüşen insanlarız. Bazen ters düşsek de amacımız ve gailemiz aynıdır.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nı temsilen Ali Başman da, ülkeyi ilgilendiren konular olduğu için birçok arkadaşının yurt dışında olmasından dolayı toplantıya katılım gösteremediklerini söyledi.

“Asgari ücret konusunda daha sağlıklı bir tespit yapabilmek için Hayat Pahalılığı’nın yanında gıda kalıbı ve yasanın 4’üncü maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan diğer tüm belirleyici unsurlar önümüze tam olarak gelmedi.” diyen Başman, sağlıklı bir çalışma yapılabilmesi için toplantının 3-4 gün sonraya ertelenmesi taleplerinin olduğunu belirtti.