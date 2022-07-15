“Yoksulluk maaşı” alanlar 4 bine dayandı

Ülkede yoksulluk maaşı alanların sayısı 4 bine yaklaştı. Devlet yoksulluk maaşı olarak sadece 2 bin 819 TL ödüyor



KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yoksulluk maaşı alanların sayısı 50 ayda %8 arttı. Şubat 2022 itibarıyla “Muhtaç ve Yoksulluk” maaşı alan kişi sayısı 3 bin 970 kişiye çıktı. Devlet yoksulluk maaşı olarak sadece 2 bin 819 TL ödüyor.

KKTC Maliye Bakanlığı verileri Ocak 2018-Şubat 2022 arasındaki periyotta devletin “Muhtaç ve Yoksulluk” maaşı ödediği kişi sayısı yüzde 7.68 oranında arttığına işaret ediyor.

Maliye’nin açıkladığı resmi rakamlara göre Ocak 2018 tarihinde muhtaç ve yoksulluk kaleminden maaş verildiği belirtilen kişi sayısı 3 bin 687 kişi iken, Şubat 2022 tarihinde bu rakam 3 bin 970 kişiye kadar yükseldi. Veriler ayrıca, söz konusu 50 aylık dönemde “Destek verilenler” toplamının %8.53 oranında artarak 9 bin 818’e çıktığını gösterirken, bu artışın aslan çok büyük kısmının yoksullardan kaynaklandığı saptandı. Ancak, yoksul ve muhtaç sayısında “alarm” verici artış, devletin kasasından çok fazla para çıkmasına neden olmuyor. Çünkü bir yoksulluk maaşı ortalama 2 bin 819 TL düzeyinde.

HÜKÜMETLER VE YOKSULLARIN ARTIŞI…

Şubat 2018’de göreve gelen Tufan Erhürman hükümeti döneminde 3 bin 687 kişi olan “Muhtaç ve Yoksul Maaşı” alanların sayısı ilk üç ay arttıktan sonra düşüşe geçti. Erhürman kabinesinin iktidardan uzaklaştığı 15 ayın sonunda (Mayıs 2019) yoksullar %4.18 azalışla 3 bin 533’e kadar geriledi. Ersin Tatar kabinesinin kurulmasının ilk ayında düşüşünü sürdürerek geçtiğimiz 50 ayın en düşük rakamı olan 3 bin 324’e kadar inen yoksulluk maaşı alanlar, Temmuz 2018 ile birlikte hızlı bir artışa geçti. Tatar’ın 17 aylık iktidarı döneminde %6.2 oranında artan yoksulluk maaşı alanlar, 3 bin 742’ye çıktı. Ersan Saner’in dört ayrı kabine kurduğu dönemde yoksulların sayısı %3.79, çok kısa bir iktidar dönemi geçiren Faiz Sucuoğlu’nun iki döneminde ise %1.36’lık artışlar yaşandı.

