“Yoksullar hangi kriterlere göre belirlendi?”

Serdar Denktaş, bir bankanın ‘yoksulluk yardımı’ adı altında önceden belirlenen hesaplara para aktaracağını belirtti ve bunun YSK tarafından yakından incelenmesini istedi



Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çağrıda bulundu.

Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“9 Ekim Cuma sabahtan itibaren, bir bankamız ‘Yoksulluk yardımı’ olarak önceden belirlenmiş hesap numaralarına nakit aktarımı yapacakmış. Gerçekten yoksulluk yardımı alması gereken ailelerimiz var ve sayısı her geçen gün çoğalmakta. İlgili bankaya ve bu talimatı verenlere teşekkürler. Ancak bu yardımın sosyal yardım dairesinin bilgisinde olup olmadığı, yoksulların hangi kriterlere göre belirlendiği belli değil.

YSK Merkez Bankası üzerinden bazı bankalar aracılığı ile gerçekleşecek olan bu yardımı yakın incelemeye almak zorundadır. Malum...Seçime sadece iki gün kaldı. YSK'ya açık ihbarımdır.”

Öte yandan Serdar Denktaş, seçimlere bugüne kadar hiç olmadığı seviyede müdahale olduğunu belirtti; neredeyse ‘vatan haini’ ilan edileceğini söyledi.



Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bir bankanın ‘yoksulluk yardımı’ adı altında önceden belirlenen hesaplara para aktaracağını, bunun YSK tarafından yakından incelenmesi gerektiğini vurguladı.Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çağrıda bulundu.Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:“9 Ekim Cuma sabahtan itibaren, bir bankamız ‘Yoksulluk yardımı’ olarak önceden belirlenmiş hesap numaralarına nakit aktarımı yapacakmış. Gerçekten yoksulluk yardımı alması gereken ailelerimiz var ve sayısı her geçen gün çoğalmakta. İlgili bankaya ve bu talimatı verenlere teşekkürler. Ancak bu yardımın sosyal yardım dairesinin bilgisinde olup olmadığı, yoksulların hangi kriterlere göre belirlendiği belli değil.YSK Merkez Bankası üzerinden bazı bankalar aracılığı ile gerçekleşecek olan bu yardımı yakın incelemeye almak zorundadır. Malum...Seçime sadece iki gün kaldı. YSK'ya açık ihbarımdır.”Öte yandan Serdar Denktaş, seçimlere bugüne kadar hiç olmadığı seviyede müdahale olduğunu belirtti; neredeyse ‘vatan haini’ ilan edileceğini söyledi. Denktaş , “Ankara’da yapılan müdahalelerin tek bir aday üzerinde birleşmiş durumda olduğunu” ifade etti. Müdahalelerin sadece Ankara’dan gelmediğine işaret eden Denktaş, “Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in açıklamalarının da bir başka aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ’yı destekler nitelikte olduğu” görüşünü dile getirdi.