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Yoksul sayısı katlandı

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Ülkede giderek bozulan ekonomi “yoksulluğu ve muhtaçlığı” giderek artıyor. “Muhtaç ve Yoksulluk” maaşı ödenen kişi sayısı 3 bin 687 kişiden 4 bin 239’a çıktı

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Yoksul sayısı katlandı
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KKTC Maliye Bakanlığı verileri, Aralık 2017 ile Ağustos 2024 arasındaki dönemde “Muhtaç ve Yoksulluk” maaşı ödenen kişi sayısının 3 bin 687 kişiden 4 bin 239’a uçtuğunu gösteriyor.

Veriler 82 aylık dönemde maaş bağlanan yoksul sayısında %15’lik artışa işaret ediyor. Ancak, Haziran 2019’da 3 bin 524 kişi ile yaklaşık son 6 yılın en düşük rakamı dikkate alındığında, o tarihten Ağustos 2024’e kadarki sürede yoksul maaşı bağlanan kişi sayısının %20.3 oranında arttığı görülüyor.

SOSYAL PATLAMA TEHLİKESİ

Toplum bilimciler ile ekonomistler, yoksullukta hızlanan artışın hem sosyal patlama tehlikesi hem de çeşitlenen suçların artışı tehlikesini içerdiğine dikkati çekiyor. Sendikaların da dahil olduğu bu kesimler, son dönemlerde yoksul ve muhtaç sayısında “alarm” verici artışlar olduğunu savunurken, sadece maaş politikalarıyla sorunların çözülemeyeceğine de işaret ediyorlar.

Resmi verilere göre, 82 aylık dönemde “Destek verilenler” toplamı %16.6 oranında artarak 10 bin 468’e çıktı. Bu yükselişin ana kaynağı ise yoksulluk maaşı alanların sayısındaki artış. Ancak, bu artışlar, devletin kasasından çok fazla para çıkmasına da neden olmuyor. Ağustos 2024 itibarıyla Maliye’nin kasasından “Destek verilenler” için 204 milyon TL harcandığı saptandı. Bu miktar maaş başına 19 bin 487 TL’ye karşılık geliyor. Öte yandan, UBP’nin önce HP ardından DP ve YDP ile kurduğu koalisyon hükümetleri döneminde yoksulluk maaşı alanların sayısının sürekli arttığı dikkati çekti.

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