banner913
banner932
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
15 0
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
25 0
 
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
108 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
22 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
25 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
22 0
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
28 0
banner1032

Yoklama bildirgelerinin son teslim tarihi 20 Kasım’a uzatıldı

banner1020

Sosyal Sigortalar Dairesinden malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazasından dolayı gelir alanların yoklama bildirgelerinin son teslim tarihi 20 Kasım Çarşamba tarihine uzatıldı.

banner1045
Yoklama bildirgelerinin son teslim tarihi 20 Kasım’a uzatıldı
banner971
Daha önce yapılan açıklamada, 2024 yılı yoklama işlemlerinin 31 Ekim Perşembe günü sona ereceğini duyurulmuştu.
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yoklama işlemlerini tamamlamayan sigortalıların yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bölge veya büro amirliklerinden ya da dairenin internet sitesindeki formlar bölümünden online olarak temin etmesi ve gerekli belgelerle birlikte en geç 20 Kasım Çarşamba gününe kadar dairenin bölge veya büro amirliklerine teslim etmesi gerekiyor.
Açıklamada, 20 Kasım Çarşamba gününe kadar yoklama bildirgelerini teslim etmeyen sigortalıların aylık veya gelirlerinin Kasım ayı sonundan itibaren yoklama işlemleri yapılıncaya kadar durdurulacağı uyarısında bulunuldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.