Yoğun bakımda eylem

Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin yetersizliği nedeniyle kapasite fazlası hastalara sedye üzerinde hasta bakmaya zorlandıklarını belirten hemşireler dünden itibaren üniteye fazla hasta kabul etmemeye başladı



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım servisinde yaşanan “yatak, monitör ve personel eksikliğinin giderilmesi” talebiyle, bugün sabah 07.00 itibarıyla serviste eylem başlattı.

Eylem kapsamında, serviste mevcut yatak ve monitör sayısı olan 8’den fazla hasta yatışı kabul edilmeyecek.

Eylem kararının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin konuyla ilgilenmesi nedeniyle, eylemi bir üst aşamaya geçirmeme kararını aldıklarını söyleyen Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, serviste “yan odayı alıp genişleterek, 8 yatağın 13 yatağa çıkartılmasını, bu yatakların monitöre bağlanmasını ve personelin artırılmasını” talep ettiklerini, talepleri karşılanana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.

Özgöçmen, “serviste hastaları, yatak sıkıntısı nedeniyle, sedyeye yatırmak durumunda kaldıklarını, sağlık çalışanlarından ise imkanlar çerçevesinde, gözleriyle sağlık kontrolü yapması beklendiğini” öne sürdü.

Özgöçmen, hasta monitörlerinin bağlandığı ve hemşirelerin tüm monitörleri tek bir yerden takip edebildiği ana monitör sisteminin de arızalı olduğunu belirterek, “Bu ciddi bir risktir. Önceki yıllarda, bu serviste bir vefat gerçekleşti ve 2 tane meslektaşımız suçsuzluğunu ispatlayana kadar 3 ay boyunca cezaevinde kaldı. Hastalarımızın vefat etmemesi ve meslektaşlarımızın bir kez daha hapse girmemesi adına biz bu kararı almak zorunda kaldık. Kimsenin hayatıyla oynamak istemiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın servislere yatırım yapmak yerine, milyon TL’ler harcayarak özel hastanelere sevk yapmayı tercih ettiğini ileri süren Özgöçmen, “Siz sevklere harcadığınız milyon TL’lere çok daha iyi bir sistem yapabilecekken, bilerek yapmıyorsunuz. 85 milyon TL’ye pandemi hastanesi yapılıyor, aynı yıl 97 milyon TL sevk parası ödeniyor. Kimse kimseyi kandırmasın” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığından çözülmesini talep ettikleri sorunların çok basit olduğunu, isterlerse 2-3 gün içerisinde çözebileceklerini ancak bugüne kadar verilen tüm sözler gibi bu problemin de aylar süreceğine inandığını kaydeden Özgöçmen, geçen ay otobüs problemi hakkında yaptıkları eylem sonucunda, hemen çözüleceği sözü almalarına rağmen bu sorunun da devam ettiğini belirtti.

Özgöçmen, “Dışarıdan vatandaş; ‘hastaneye yatırdılar, öldü’ diyecek. Kimse, sağlık çalışanlarının burada ne kadar ciddi sıkıntı yaşadığını görmeyecek. Halbuki, özveriyle çalışan sağlık çalışanları sayesinde bugün sağlık sistemi ayaktadır. Doktoru, hemşiresi, görevlisi sayesinde bu hastane şu anda ayaktadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakım bölümünde incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, yoğun bakımın genişletilmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını, hedeflerinin vatandaşların sağlık sistemine daha fazla güvenmeleri ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi olduğunu vurguladı.



