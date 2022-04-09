Yoğun bakımda eylem başlıyor

Hemşireler ve ebeler, Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yetersiz altyapı ve donanım nedeniyle salı sabahtan itibaren eylem başlatıyor



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım servisinde yaşanan “etik ve bilim dışı uygulamaya son verilmesi” talebiyle koroner yoğun bakımda eylem kararı alındığını duyurdu.

İki sendika, “Koroner yoğun bakım ünitesinde yatak sayısından fazla hasta yatışı yapılması ve bu hastaların sedye üzerinde takip ve bakımlarının yapılmasının beklenmekte” olduğunu belirterek, yetersiz altyapı ve donanım ile bu hizmetin verilmesinin tehdit oluşturmakta olduğunu belirtti.

İki sendika, “ söz konusu etik ve bilim dışı uygulamanın” sona erdirilmesi için salı sabah 07.00’den itibaren yatak sayısı olan 8’den fazla hasta yatışını kabul etmeyerek, eylem başlatacaklarını açıkladı.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ile KTHEB Başkan Ali Özgöçmen tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım servisinde yaşanan etik ve bilim dışı uygulamaya son verilmesi için koroner yoğun bakımda eylem kararı alındığı” duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Koroner yoğun bakım ünitesinde yatak sayısından fazla hasta yatışı yapılması ve bu hastaların sedye üzerinde takip ve bakımlarının yapılması beklenmektedir. Yetersiz altyapı ve donanım ile bu hizmetin verilmesi hem hastalarımızın selameti açısından hem de yaşanması muhtemel olumsuzlukların mesleki geleceğimiz açısından son derece tehdit oluşturmaktadır. Bu etik ve bilim dışı uygulamaya 12 Nisan Salı sabah 07.00’den itibaren yatak sayımız olan sekizden fazla hasta yatışını kabul etmeyerek bir eylem modeli ile başlangıç yapacağımızı ve olumsuz bir hadisenin yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet ettiğimizi beyan ederiz.”

Koroner yoğun bakımda; hemşire sayısının artırılması, yatak sayısının artırılması, altyapı eksikliğinin giderilmesi, etik ve bilim dışı uygulamaya son verilmesi talebinde bulunan iki sendika, “Bakanlığın adım atmaması halinde eylem şeklimizi bir ileri safhaya taşıyacağımızı beyan ederken, bu eylemin vatandaşlarımızın insanca sağlık hizmeti almasına ve meslektaşlarımızın güvence altına alınmasına yönelik olduğunun altını çizeriz” ifadelerinde bulundu.



