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YÖDAK üyeliğine Harutoğlu seçildi

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YÖDAK üyeliğine Harutoğlu seçildi
Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine Prof. Dr. Hülya Harutoğlu seçildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 47 milletvekilinin katıldığı oylamada, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu 35, Prof. Dr. Mustafa İlkan 10, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu 2 oy aldı. 


 
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