YÖDAK üyeliğine Harutoğlu seçildi

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine Prof. Dr. Hülya Harutoğlu seçildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 47 milletvekilinin katıldığı oylamada, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu 35, Prof. Dr. Mustafa İlkan 10, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu 2 oy aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.