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YKP: "Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu"

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YKP: "Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu"
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), seçmenin düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koyduğunu kaydetti ve seçmenin üçte ikisinin sandığa gitmeyi reddetmesinin, sisteme olan güvensizliğin açık göstergesi olduğunu savundu.
YKP Sekretaryası yazılı açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Açıklamada,  seçmenlerin üçte ikisinin "TC’nin dayatmalarına, atama hükümete" karşı çıktığı  belirtilerek, "Yeniden altını çizeriz ki, sonuçlar alternatif mücadele alanlarının yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.
 
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