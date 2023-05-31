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YKP Genel Sekreteri 25 Haziran seçimlere tepki göstermeye çağırdı

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YKP Genel Sekreteri 25 Haziran seçimlere tepki göstermeye çağırdı
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı 25 Haziran ara seçimi için “hayırlı seçimler" diyerek, halkı tepki göstermeye çağırdı.
Yeni Kıbrıs Partisi olarak, parti içi toplantılar sonrasında ara seçimde taraf olmayacaklarını duyurduklarını anımsatan Kanatlı, şöyle devam etti:
“YKP olarak her seçimi kendi koşullarında değerlendirerek kararlar ürettiğimizin ve bu kararları verirken de kılavuzumuzun yaşadığımız toplum ve bütün dünya üstündeki yaşamın daha eşite, daha özgüre, daha adile doğru evirilmesi olduğunun altını bir kez daha çizeriz. Geçmiş deneyimlerden biliyoruz ki, bu seçim sürecinde de bazı reklam şirketleri zenginleşecek, yine kimse bunların kaynağı nedir diye ciddi ciddi sorgulamayacak… Bugünkü mevcut durumda, kimseye hayırlı olmayacak bu ara seçime ‘hayır’ denmesi, böylesi bir alternatifsizlikte sistem içi alternatiflerden bir kopuş olarak düşünülmesi ve bunun için örgütlenilmesi önümüzdeki tek seçenektir.”

Bu süreçte kendilerine ‘sandığa gitmemek ne işe yarayacak?’ sorusu yöneltildiğini kaydeden Kanatlı konu hakkında şunları kaydetti:


“Soruyu tersten soralım, oy vermek ne işe yarayacak? Meclis tam anlamı ile denetleme ve yasama görevini her hali ile yerine getirebiliyor mu? Muhalefet tüm bilgilere ve belgelere ulaşarak istediği şekilde görevini yapabiliyor mu? Meclise tüm bilgiler geliyor ve herkes görevini yerine getiriyor diyemeyeceğimize göre oy vermek ne işe yarayacak?"
 
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