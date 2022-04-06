Yine tüp gaz krizi

Piyasada tüp gaz yok! Tüp gaz üretimi durdu. Zam bekleyen ve zararına satış yapmak istemeyen tedarikçiler, piyasaya tüp gaz vermezken, marketler de tüp gaz satışlarını durdurdu





Ülkemizde akaryakıt ve tüp gaz krizinin ardı arkası kesilmiyor, akaryakıt krizi bitiyor, tüp gaz krizi başlıyor. Bu kez de tüp gazın fiyatı zamlanacağı gerekçesiyle ülkede gaz krizi yaşanıyor.

Tüp gaz fiyatının zamlanacağı gerekçesiyle tedarikçilerin piyasaya gaz vermediği öğrenildi.

Tüp gaz üretiminin durduğu ve zararına satış yapmak istemeyen tedarikçilerin de piyasaya tüp gaz vermediği, bu nedenle de marketlerin de gaz satışı yapmadığı gelen bilgiler arasında.

Elde edilen bilgiye göre 10 kiloluk tüp gaza 30-50 TL arası zam bekleniyor.

Zam öncesi piyasaya tüp gaz vermeyen tedarikçiler vatandaşın zor durumda kalmasına neden oluyor.

İki gündür markete ya da bayilere tüp gaz almaya giden vatandaşlar, eli boş dönüyor.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar iki günden beridir her yeri dolaştıklarını ancak tüp gaz bulamadıklarını belirterek hem hükümete hem de tüp satışı yapan yerlere veryansın etti.

Tüp gaz fiyatlarının yeniden belirlenmesinin ardından satışların başlayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaparak duruma isyan eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da halkın nefes alamaz hale geldiğini ifade etti.

“Elektrik zammının şoku devam ederken şimdi de tüp gaz zammı gündemde. Ve bir kez daha tedarikçilerin zam beklentisiyle piyasaya tüp gaz vermediği iddiaları! Bu halk nefes alamaz hale geldi” diyen Erhürman, “Daha ne olmasını bekliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

