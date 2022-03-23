Tedarikçi firmalar, bayilere akaryakıt vermedi, benzin istasyonları eyleme gidip istasyonları kapattı, ortaya yine kaos çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta yine akaryakıt krizi yaşanıyor. Tedarikçi firmalar, bayilere akaryakıt vermedi, benzin istasyonları eyleme gidip istasyonları kapattı, ortaya yine kaos çıktı.Ülkedeki iki yakıt tedarikçi firmadan biri olan Kıbrıs Türk Petrolleri, Kalecik‘teki dolum tesisinde bekleyen, onlarda yakıt istasyonu tankerine, ellerinde nakit para ve çekleri olmasına rağmen ‘zarar edeceğiz’ gerekçesiyle yakıt vermedi.Akaryakıt tedarikçileri KPET’in bayilere yakıt vermediği gerekçesiyle KPET dolum tesisi önünde dün sabah akaryakıt tankerleri uzun kuyruklar oluşturdu.25 tanker sırada beklemesine rağmen, tedarikçi firma yakıt vermedi.Benzinciler Birliği, akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET’in bayilerine yakıt vermediğini savundu, istasyonlara kilit vurma noktasına geldiklerini duyurdu. Son 6 aydır, her fiyat değişimi beklentisinde bunun yaşandığına işaret eden Benzinciler Birliği, dağıtım şirketlerine gerekli ikaz ve cezasının verilmesini talep etti.Benzinciler Birliği’nin açıklaması şöyle:“Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET bayilerine yine yakıt vermiyor. Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bu yaşanıyor. Benzinciler 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamıyor. KPET 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün (dün) 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisinde izdiham var. Tankerler boş sırada bekliyor. Benzinciler de istasyonlara kilit vurma noktasında. Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz.”Öte yandan benzinciler, ALPET ve Kıbrıs Türk Petrolleri (KPET) tarafından bayilere akaryakıt verilmediğini savunurken, iddiayı yalanlayan KPET Genel Müdürü Malik İşimtekin gemilerin gecikmesinden dolayı birtakım sıkıntılar yaşandığını ancak yakıt verilmediğine dair söylentilerin doğru olmadığını savundu.İşimtekin, gemilerin fırtına nedeniyle gecikmeli olarak adaya geldiğini, yakıtın şimdilik sınırlı sayıda verildiğini ancak akaryakıt bayilerinin bu sınırlı dolumdan memnun kalmadığı için yakıt almadığını ileri sürdü. İşimtekin şunları söyledi: “95 veriliyor, diğerleri ise şimdilik sınırlı veriliyor çünkü fırtınadan dolayı iki gemi art arda, gecikmeli geldi. Bir geminin boşaltımı yaptık, 95 oktan ve Euro dizelin bir kısmını gümrükten çıkardık ancak diğer geminin işlemleri sürüyor. Tahliye tamamlanacak ve yarın (bugün) sorunsuz bir şekilde istenilen miktarda yakıt verebileceğiz ancak şimdilik 95 dışındakileri sınırlı vermek durumundayız. Hiç verilmiyor diye bir durum söz konusu değildir”.Öte yandan Benzinciler Birliği yakıt tedariki yapılmamasına tepki amacıyla dün akşam eylem kararı aldı ve 17:00 itibariyle istasyonları kapattı.Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, saat 17.00’de önce vatandaşlar istasyonlara akın etti.Uzun araç kuyruklarının oluştuğu benzin istasyonlarında izdiham yaşandı.Yakıt tedarikçilerinin istasyonlara yakıt vermemesi nedeniyle bir çok istasyon yakıt bittiği için saat 17.00’ı beklemeden kapatırken, istasyonlarında hala yakıt olanların ise önünde uzun kuyruklar oluştu.Yakıt tükendiği için benzin alamayıp yolda kalanlar da vardı.Öte yandan Lefkoşa'daki MAK petrol istasyonunun tam önünde bir araç sürücüsünün aracında yakıt bitti ve yolda kaldı. Araçtan inen iki genç ellerinde şişelerle istasyona gitti ancak yakıt yok yanıtını aldı.İki genç daha sonra hemen yandaki ALPET istasyonuna geçti ve burada şişelerle yakıt alıp araçlarına döktü.